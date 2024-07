Junger Kammerchor Ostwürttemberg

Sommerprojekt 2024 „LIBERA ME“ des Jungen Kammerchors Ostwürttemberg

Der JKO beschäftigt sich in seinem diesjährigen Sommerprojekt „LIBERA ME" im Einklang mit dem Festival Europäische Kirchenmusik mit der Freiheit und hat viel vor. Die Probenphase beginnt nicht wie gewohnt Anfang September, sondern schon Ende Juli. Denn das erste Konzert findet im Rahmen des Festivals Europäische Kirchenmusik Schwäbisch Gmünd schon Anfang August statt, anschließend folgen Konzerte in der Region, eine Konzertreise in die Gardasee-Region, wo der Chor in Lugano und Malcesine konzertant zu hören ist und bei Gottesdiensten mitwirkt. Den Abschluss bildet ein Konzert in der Pauluskirche in Heidenheim.

Unter der Leitung von Maddalena Ernst und Thomas Baur werden als musikalische Highlights zwei Auftragskompositionen einstudiert und im Rahmen eines „Nachtkonzertes“ in der romanischen Johanniskirche uraufgeführt.

Eines davon stammt von Komponist Wolfram Buchenberg, mit welchem der Chor eine langjährige Zusammenarbeit verbindet. Der JKO führte unterschiedlichste seiner Werke auf, darunter bereits 2017 die Auftragskomposition „Veni creator spiritus", die zur Freude der Sängerinnen und Sänger im letzten Projekt wieder im Programm war. 2024 folgt das aktuelle Auftragswerk „christi libertas", dessen Mittelpunkt der pleonastische Satz im Galaterbrief des Apostel Paulus „Zur Freiheit hat uns Christus befreit!" bildet.

Der seit Frühjahr 2022 in Heidenheim lebende ukrainische Komponist Kamil Shuaiev verfasste das andere Auftragswerk „Epitaph". Es soll erklingen „in Gedenken an diejenigen, die ohne die Kriege dieser Welt, hätten leben können, aber gestorben sind, an tote Zivilisten und Soldaten, Hundertausende, die ihre irdische Bestimmung nicht fortsetzen können". Als Ausdruck der Überflüssigkeit von Worten ist „Epitaph" eine Vokalise für Chor.

Die Freiheit erklingt beim Jungen Kammerchor Ostwürttemberg in den unterschiedlichsten Facetten: wie bekannt und bewährt, führt das Konzertprogramm durch die verschiedenen Epochen und Stile der Vokalmusik, von der Renaissance mit Johnnes Eccards „Erweckt hat mir das Herz zu Dir" und Allegris „Libera me" über die volltönende Romantik von Mendelssohns „Richte mich Gott" zur zeitgenössischen nordischen Vokalmusik von Ola Gjeilo („The Spheres"), dessen Werke regelmäßig vom Chor aufgeführt werden.