Leonies warme Stimme geht unter die Haut, berührt. An der Gitarre oder am Bass wird sie begleitet von ihrem Vater. Die beiden leben, lieben Musik. Mit Leidenschaft und Spielfreude für Pop, Soul, Jazz haben sie ausgewählte Songs von Alicia Keys, Pink, Ed Sheeran, Max Mutzke und vielen mehr im Gepäck. Daughter`s Finest eben. Bisher unterwegs auf offenen Bühnen oder Firmenevents wurden die Zwei bei der Straßenmusik entdeckt und für den Newcomerabend 2024 in Tübingen eingeladen. Freuen Sie sich mit den Beiden auf einen unbeschwerten Sommerabend.