40 Jahre Kunstverein Ellwangen

VIIII. Ellwanger Kunstausstellung

Malerei - Grafik - Plastik - Skulptur - Installation - Video

Die 3 Preisträger*innen des VIII. Ellwanger Kunstpreises präsentieren mit 9 weiteren Gewinner*innen des Wettbewerbs ihre Arbeiten in den prächtigen Sälen von Schloss ob Ellwangen. Öffnungszeiten: Sa.: 14 – 17 Uhr, Sonn- und Feiertag: 10.30 – 16.30 Uhr. Gruppen nach Vereinbarung: info(@)kunstverein-ellwangen.de. Eintritt: 3 Euro, erm.: 2 Euro. Vernissage ist am So., 23. Juni, um 11 Uhr

Am 7. Juli findet um 15 Uhr eine Führung mit Kuratorin und Künstlern statt