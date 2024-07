„Augenblick“ - Portrait-Performance

Ulrich Brauchle malt und zeichnet Live-Portraits

Palais Adelmann, Ellwangen

10./11. August, je 10-12.30 und 15-17.30 Uhr

Der Ellwanger Künstler Ulrich Brauchle malt und zeichnet im Palais Adelmann Portraits von Besuchern. Jeder kann sich in einer Live-Performance spontan portraitieren lassen. Dabei entsteht eine künstlerische Begegnung zwischen Maler und Modell, an der beide Beteiligte den Augenblick wahrnehmen und an der Bildgestaltung teilnehmen. Der künstlerische Prozess variiert dabei in Zeit und Technik zwischen Bleistiftzeichnung, Aquarell, Ölfarbe, Temperafarbe…Die Portraits können unmittelbar nach der Sitzung (kostenlos oder gegen selbstgewähltes Honorar) mitgenommen werden.