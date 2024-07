Kunstausstellung 'Was uns bewegt'

Was uns bewegt

Beate Baumann

Edith Wieser

Julitta Hoffmann

Die Quelle unserer Inspiration entspringt aus den vielfältigen sinnlichen und mentalen Erfahrungen einer Jeden. Aus dem breiten Spektrum verschiedenster Materialien wählen wir, was uns anspricht und formen die persönliche Bildsprache. Was dieser Prozess in uns auslöst – welches ursprüngliche Wissen in uns zugänglich ist und was uns drei verbindet - all das fließt in unser Tun – „was uns bewegt“.

Ausstellungsdauer 16.8. – 18.8.2024

Öffnungszeiten:

Fr., 16.8., Vernissage 19 Uhr. Musikalische Umrahmung: Sonja Wilhelm, Julitta Hoffmann, Beate Baumann

Sa., 17.8., 11 – 16 Uhr

So., 18.8., 11 – 16 Uhr