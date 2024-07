“favourite things“ - Jazz & Soul.

Anna Ott versteht es zu grooven, aber auch, mit Tiefgang zu interpretieren. Im lauschigen Garten des Palais Adelmann bringt sie mit ihrer Band “E-Town-Connection” ihre liebsten Songs mit. Das Publikum erwartet eine sommerliche Bowl aus swingigem Jazz und treibendem Soul, abgeschmeckt mit fluffigem Pop und knackigem Funk. Musikalisch rollt ihr Bruder Paulus, Gitarrenstudiosus an der Popakademie Mannheim, ihr den roten Teppich aus, am Keyboard unterstützt von Mathis Ott. Mit dabei in der puren Ellwanger Formation ist der derzeitige Bass-Student an der Musikfachschule Dinkelsbühl, Tim Hunke. Am Schlagzeug: Joseph Ott, weitere Gäste nicht ausgeschlossen.

Bei schlechtem Wetter findet das Konzert im Speratushaus statt.