Konzert mit Freischwimmer

Isabella Selder & Santiago Molina Gimbernat

Die deutsche Gitarristin Isabella Selder und Santiago Molina Gimbernat aus Mexiko lernten sich während des Studiums an der Universität Mozarteum in Salzburg kennen . Im Molina Guitar Duo verbinden sie seit 2017 einerseits die gemeinsame Vorliebe für Kammermusik und andererseits die Begeisterung für Projekte, die über das gängige Repertoire hinausgehen und gehören damit zu den aufstrebenden Ensembles der Gitarrenszene. Ihre abwechslungsreichen Programme zeichnen sich durch eigene Arrangements sowie die interdisziplinäre Verbindung von Literatur und Musik aus. Kennzeichnend und prägend für die Arbeit des Molina Guitar Duos ist die enge Zusammenarbeit mit zeitgenössischen Komponisten, darunter Javier Farías aus Chile, Gerard Drozd aus Polen oder Feliu Gasull i Altisent aus Katalonien, den Isabella während ihres Studiums in Barcelona kennenlernte.

Neben dem künstlerischen Wirken als Duo sind beide Musiker auch als Instrumentalpädagogen in ihrem eigenen Musikstudio (Gitarrenstudio Friedberg) tätig, wo sie lokal und überregional zum kulturellen Leben beitragen. Nach zahlreichen Preisen bei nationalen und internationalen Wettbewerben sind Isabella und Santiago mittlerweile auch als Dozenten und Juroren bei Gitarrenfestivals und Workshops gefragt und lehren zudem an der Universität Augsburg im Bereich Musikpädagogik.