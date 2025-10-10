Ulrich Ellison – Do what your Mama says

Spätestens seit seinem Ritterschlag als Musical Director der Band von José Feliciano spielt Ulrich Ellison in der Weltliga der Bluesrock-Gitarristen.

Bekannt wurde er zunächst in seiner Wahlheimat Austin Texas, als er dort 2015 and 2016 bei den Austin Music Awards 3 Preise abräumte, darunter als erster Europäer überhaupt den Preis für „Best Guitarist“. Auch das Magazin „Downbeat“ gab dem Gitarristen für seine kreative Solistenarbeit 3 „Student Awards“ in der Sparte „Best Blues/Pop/Rock Soloist“.

Neben der Zusammenarbeit mit Feliciano hat Ellison auch mit Musikern wie Tommy Shannon (SRV, Johnny Winter), Chris Farlowe (Colosseum) und Bassisten Billy Sheehan kollaboriert. Diese vielschichtigen Zusammenarbeiten halten sein kreatives Gespür stets frisch und spontan.

Das neue Album (Release 2024) hat mit „Do What Your Mama Says“ bereits eine extrem starke Single am Start, bei der kein Geringerer als Kenny Aronoff die Schlagstöcke schwingt (Joe Satriani, Jon Bon Jovi, John Fogerty, Smashing Pumpkins, etc.). Die 2.te Single „Everything And Nothing At All“ sprengt den Rahmen des Bluesrock-Klischees und ist ein mächtiges Statement zu den aktuellen Ereignissen in der Welt.

Mit mittlerweile 9 veröffentlichten Alben zeigt der sympathische Österreicher mit irischen Wurzeln enorme Bandbreite. Stets ist sein Spiel im Blues verankert, wovon er seine weit ausgedehnten Streifzüge durch Rock, Americana, Soul und Ethno-Fusion startet. Was aber alles auf einen Nenner bringt ist die riesige Spielfreude, Charme und Dynamik seiner Performance, supported von seiner neuen, in der musikalischen Topliga agierenden texanischen Band mit Jeff Botta an den Drums und Vocals, und Bryce Powell an Bass, Keys und Vocals

Zitat aus dem Magazin „Eclipsed“: Ulrich Ellison wird der nächste Bluesrock-King, anschallen, anmachen lassen und abgehen! Sein Gitarrenspiel gefällt mit zielgenauen Riffs und packenden Soli, die Vocals sind authentisch, ohne bemüht zu klingen, und die Songs bieten jede Menge Abwechslung. Fetter Party-Bluesrock, harter, aber dynamischer Bluesrock, Voodoo-Blues mit Gänsehaut-Garantie, aber auch Old School vereinen sich zu einem durchgehenden Hörvergnügen. Außerdem hat der Musiker dieses gewisse Etwas, das sich nicht beschreiben lässt, jeden Bluesfan aber sofort berührt.“