Ulrich Ellison - der „Mozart des Bluesrock“ - ist nicht der typische „Blues Rock Guy“: Der österreichisch/texanische Sänger, Songwriter, Gitarrist und Produzent stammt ursprünglich aus Graz, wo er am Konservatorium ein klassisches Studium absolvierte.

Seine Karriere als Gitarrist begann er während seines Musikstudiums in Wien, wo er in mehreren Rockbands spielte. 2007 bekam er ein Stipendium für das Studium der Jazzgitarre an der University of Texas in Austin. Während dieser Zeit gewann er drei „International Down Beat Student Awards“ des renommierten Jazzmagazins Down Beat in der Kategorie "Blues/Rock&Pop." Nach seinem Abschluss wurde er Gitarrist bei einigen nennenswerten Künstlern aus Austin, u. a. bei der für den Grammy nominierten Sängerin Abra Moore. 2010 formierte er das „Ulrich Ellison Trio“, aus dem sich dann seine jetzige Band „The Tribe“ entwickelte.

Mit dieser Band, die aus seiner Ehefrau Sabine (Bass) und Joel Duhon (Schlagzeug) besteht, gewann er in Austin die Awards "Best Funk/Soul/Blues Live Band" und Best Guitar Player". Ellison gewann internationale Anerkennung als Gitarrist, dessen ökonomischer und flüssiger Stil sowohl dem traditionellen Blues als auch dem zeitgenössischen Rock verbunden ist. Sein Sound hat eine himmlische Qualität, die den Zuhörer auf eine musikalische Reise mitnimmt.

Wer 2018 beim Adler-Konzert von Patricia Vonne zugegen war, konnte schon damals erleben, wie Ellison sein Publikum mit seinem einzigartigen Spiel in seinen Bann zog.