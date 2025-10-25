Ulrich Ellison Band

Spätestens seit seinem Ritterschlag als Musical Director der Band von José Feliciano spielt Ulrich Ellison in der Weltliga der Bluesrock-Gitarristen. Bekannt wurde der Österreicher mit irischen Vorfahren zunächst in seiner Wahlheimat Austin, Texas, als er dort 2015 und 2016 bei den Austin Music Awards drei Preise abräumte, darunter als erster Europäer in der Kategorie Best Guitarist.

Neben der Zusammenarbeit mit Feliciano hat Ellison auch mit Tommy Shannon (SRV, Johnny Winter), Chris Farlowe (Collosseum) und Bassisten Billy Sheehan zusammengearbeitet.

Das neue Album hat mit "Do What Your Mama Says" bereits eine extrem starke Single am Start, bei der kein Geringerer die Drumsticks schwingt als Kenny Aronoff (Joe Satriani, Jon Bon Jovi, John Fogerty, Smashing Pumkins, etc.).

Seine neun Alben zeigen Ellisons enorme Bandbreite. Stets gründet sein Spiel im Blues, was ihn aber nicht von Streifzügen durch Rock, Americana, Soul und Ethno-Fusion hindert. Im Vordergrund stehen dabei immer seine riesige Spielfreude, sein Charme und die Dynamik seiner Performance.

Ulrich Ellison – Gesang, Gitarre

Jeff Botta ­– Schlagzeug

Bryce Powell – Bass, Gesang