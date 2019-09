Ulrich Ellison und Tribe

Music is the Healer Tour

Heißer Blues-Rock aus Austin, Texas am Dienstag: Ulrich Ellison hat viel zu bieten: Die Songs von Ulrich Ellison variieren von southernrock inspirierten Krachern zu bluesigen Nummern oder sogar Anleihen an Led Zeppelin. Seine Songs sind Geschichten, getragen von seiner einzigartigen Stimme, die „bluesy“ ist, aber auch immer wieder neue Grenzen auslotet. Als erstklassiger Gitarrist schafft es Ellison spielend leicht von blitzschnellen Läufen zu klassischen, bluesgetränkten und swingenden Soli zu wechseln. Und der größte Trumpf liegt in seiner gewinnenden Bühnenpräsenz, die jeden in den Bann zieht und nicht selten in spontanen Jams mitten im Publikum endet. Mit seiner Seelenverwandten Partnerin Sabine Ellison am Bass und Jason McKenzie an den Drums erwarten wir ein richtiges Power-Trio!

Ellison ist seit langem Teil der Musikszene in Austin Texas. Er stammt jedoch aus der Steiermark, hat in Wien klassische Musik studiert und Rockmusik gemacht, später auch noch in Austin Jazz-Gitarre studiert. Er hat mittlerweile mehrere CDs veröffentlicht, zahlreiche Auszeichnungen eingeheimst und tourt intensiv in den USA und Eurpopa.