Ulrich Morgenthaler – Das Auge als Tor zur geistigen Welt

Wie wird aus einer Farbe eine lebendige Kraft? Könnte man die Farbe Rot nicht nur als Eigenschaft eines Gegenstandes sehen, sondern ihr Wesen direkt erfahren – es wäre wie ein Gruß aus der geistigen Welt. Diese »Ätherisation des Sehens« wird anhand des gleichnamigen Kapitels des Buches Michaelisches Yoga von Yeshayahu Ben-Aharon Thema des Vortrags sein. Wir erkunden, wie wir unsere gewohnte Art des Sehens verwandeln können, um hinter die Kulissen der materiellen Welt zu blicken. Keine Voraussetzungen sind nötig, um zu verstehen, wie aus einem einfachen Farb-Eindruck ein Dialog mit der Welt werden kann.