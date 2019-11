Ulrich Morgenthaler – Das Urbild des Menschen in der Grundsteinmeditation

»Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde« – seit Moses vor vielen tausend Jahren in seinem Schöpfungsbericht diese Aussage gemacht hat, beschäftigt er uns Menschen: Wie kann man das verstehen?

Rudolf Steiner hat in seiner sogenannten Grundsteinmeditation mit mantrischen Versen ein Urbild des Menschen gezeichnet, aus dem sich in stiller wiederholter Besinnung ein Zugang zu dieser Frage erschließen kann. Der Mensch, im allgemeinen, aber auch jeder einzelne von uns, kann in seinem Gewordensein wie in seinen Zukunftsmöglichkeiten erscheinen. Genauso die den Menschen erschaffenden und ihn weiter begleitenden geistigen Wesen. Dieses Seminar ist auch eine Einführung in die Meditation.