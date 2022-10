Anna Cecilia Grünn – Wesenhaftes in der modernen Technik und die Aufgabe des Menschen

Jedes technische Gerät ist in Bezug auf seine Rohstoffe der Natur entnommen.

Wenn wir davon ausgehen, dass die Natur belebt ist von Wesenheiten, die sich uns in der Meditation und innerer Stille zeigen, müssen wir uns auch fragen: Was geschieht mit denjenigen Wesenheiten, die vom Menschen aus der Natur herausgenommen und in technische Geräte gebannt werden? Wie verän- dern sie sich? Welche Aufgabe haben wir Menschen an ihnen? Wie können wir Menschen diesen Wesen begegnen, die Wirkungen der Technik abmildern und ihnen Weiterentwicklung ermöglichen?

Im Vortrag werden einige Aspekte des Umgangs mit technischen Geräten unseres Alltags und Wirkungen der Technik allgemein auf die Welt der Naturwesen beleuchtet.