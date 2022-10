Dr. Hans-Bernd Neumann – Ist Anthropospohie wissenschaftlich?

Spätestens mit der Debatte um die Coronapandemie sieht Hans-Bernd Neumann »wissenschaftlich« oder »unwissenschaftlich« als polemische Kampfbegriffe missbraucht.

Wer meint »wissenschaftlich« zu sein, beansprucht Deutungshoheit über ein Geschehen, während der oder die als »unwissenschaftlich« geltende Zeitgenoss*in mindestens mundtot gemacht gehört.

Daher lohnt es sich seines Erachtens an diesem Abend erst zu klären, was er/wir unter »wissenschaftlich« verstehen. Sollte hier etwas Klarheit herrschen, kann die eingangs gestellte Frage beleuchtet werden. Auf dem Weg sollte uns klar werden, was wir mit Wahrnehmung, Gedanke, Naturgesetz und Erfahrung meinen. Übrigens: Ist das Gegenteil von Wissenschaft eigentlich Un-Wissenschaft?