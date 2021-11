Ulrich Noethen & Delian Quartett: Der Zauber des Orients

Ob die Erzählungen aus 1001 Nacht, prachtvolle Paläste, fliegende Teppiche oder sagenhafte Schätze:

Seit jeher faszinieren und inspirieren die orientalischen Kulturen Literaten, Philosophen und Künstler – von Beethoven und Goethe bis in die Gegenwart. Eine kunstvoll gestaltete musikalisch-literarische Reise vom Morgenland ins Abendland.

Literatur trifft auf Musik, oder besser: Die hohe Kunst der Rezitation vereint sich mit hinreißend musizierten Streicher-Klängen, wenn das Delian Quartett und Schauspieler Ulrich Noethen zusammenkommen. Der Theater- und Filmschauspieler mit dem melancholischen Blick und verschmitzten Lächeln zählt zu den führenden deutschen Charakterdarstellern. 1997 gelang ihm mit seiner Rolle im Kinofilm „Comedian Harmonists“ der Durchbruch als Filmschauspieler. Zahlreiche Rollen, Auszeichnungen und Preise folgten.

Mit dem Delian Quartett – eine der Spitzengruppen europäischer Kammermusik – führt Noethen das Erbe von Bruno Ganz mit dessen letztem Lesungskonzert weiter. Seit Jahrhunderten fasziniert und inspiriert die morgenländische Kultur mit ihren Erzählungen aus Tausendundeiner Nacht Literaten, Philosophen und Künstler des Abendlandes – über Beethoven und Goethe bis in die Gegenwart. In einer liebevoll gestalteten literarisch-musikalischen Reise schlagen Ulrich Noethen und das Delian Quartett mit amüsanten Weisheiten und Erzählungen eine Brücke vom Heute ins Damals und lassen den Zauber des Orients in expressiv nuancenreichen Klängen aufleben.