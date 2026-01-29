Ulrich Sommerrock – Irish Folk

Lassen Sie sich gerne von melancholischen Melodien bezaubern und von fetzigen, stampfenden Rhythmen der Jigs und Reels mitreißen?

Die Musiker Ulrich Sommerrock, Andrea Kaltenecker und Nikolaj Tarasov gestalten einen Abend voll traditioneller irischer und schottischer Musik. Es erklingen bekannte Lieder wie „Lord Randall“, „Wild mountain thyme“, „Liliburlero“ oder „The water is wide“ sowie eine bunte Palette irischer und schottischer Instrumentalmusik.

Der aus Dinkelsbühl stammende Lautenist und Leiter der Reihe „Musik im Museum” in Ingolstadt Ulrich Sommerrock wird durch das Programm führen und die fremdsprachigen Texte erläutern.