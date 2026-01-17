Ulrich Tukur: Eine Nacht in Venedig

Ulrich Tukur: Rezitation, Gesang & Akkordeon

Es ist eine zauberhafte Hommage an die Stadt in der Lagune, wo er 20 Jahre seines Lebens verbrachte: Persönlich und humorvoll erzählt Ulrich Tukur in seinem Soloprogramm von der wunderschönen Stadt Venedig. Schließlich gibt es keine zweite, die so ist wie sie, schöner als alle anderen, geheimnisvoller, leuchtender, melancholischer, voll von Geschichte und Geschichten. Mit der Neugier des Fremden entdeckt Ulrich Tukur in Venedig das Außerordentliche im Alltäglichen.

Romantische und komische Geschichten voll liebenswerter Figuren fügt er zusammen zu einem Vexierspiel zwischen Vergangenheit und Gegenwart, Fiktion und Realität – musikalisch untermalt von italienischen Klängen, die Tukur auf seinem Akkordeon spielt, ergänzt durch eindrückliche Venedig-Fotografien auf einer Leinwand.