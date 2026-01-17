Ulrich Tukur: Eine Nacht in Venedig

Liederhalle Stuttgart Berliner Platz 1-3, 70174 Stuttgart

Ulrich Tukur: Rezitation, Gesang & Akkordeon

Es ist eine zauberhafte Hommage an die Stadt in der Lagune, wo er 20 Jahre seines Lebens verbrachte: Persönlich und humorvoll erzählt Ulrich Tukur in seinem Soloprogramm von der wunderschönen Stadt Venedig. Schließlich gibt es keine zweite, die so ist wie sie, schöner als alle anderen, geheimnisvoller, leuchtender, melancholischer, voll von Geschichte und Geschichten. Mit der Neugier des Fremden entdeckt Ulrich Tukur in Venedig das Außerordentliche im Alltäglichen. 

Romantische und komische Geschichten voll liebenswerter Figuren fügt er zusammen zu einem Vexierspiel zwischen Vergangenheit und Gegenwart, Fiktion und Realität – musikalisch untermalt von italienischen Klängen, die Tukur auf seinem Akkordeon spielt, ergänzt durch eindrückliche Venedig-Fotografien auf einer Leinwand.

Info

kongresszentrum liederhalle.jpg
Liederhalle Stuttgart Berliner Platz 1-3, 70174 Stuttgart
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - Ulrich Tukur: Eine Nacht in Venedig - 2026-02-20 19:30:00 Google Yahoo Kalender - Ulrich Tukur: Eine Nacht in Venedig - 2026-02-20 19:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Ulrich Tukur: Eine Nacht in Venedig - 2026-02-20 19:30:00 Outlook iCalendar - Ulrich Tukur: Eine Nacht in Venedig - 2026-02-20 19:30:00 ical

Tags