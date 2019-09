In seinem neuen Buch zählt Ulrich Wickert die Defizite des politischen Handelns in Deutschland auf: Fehlender Digitalausbau, marode Brücken und ein aufkommender Nationalismus. Um wieder handlungsfähig zu werden, so Wickert, müssen wir uns mehr mit unseren Werten identifizieren. Er liefert eine Neubewertung unserer Identität und definiert einen neuen Heimatbegriff.