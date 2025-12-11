2016 kehrte der aus Speyer stammend Singer-Songwriter Ulrich Zehfuß mit seinem ersten Solo-Album „Dünnes Eis“ auf deutsche Konzertbühnen zurück, auf denen er bereits mit 17 als Sänger der Band BUNT gestanden hatte.

Ende der Neunziger gehörten sie zu den bekanntesten Musikern im Südwesten , wie sich Zehfuß erinnert. Drei Mal hintereinander wurden sie ab 1991 von der Jury des Bundeswettbewerbs Treffen Junge Musik-Szene in Berlin ausgezeichnet. Kaum bessere Voraussetzungen, um 1994 selbst Mitglied der Jury zu werden. Heute gibt er dort Songwriting-Seminare. 1991 wurde Zehfuß Schüler von SAGO, der Poetenschule von Christof Stählin. Nach dem Ende der Band in 2006 zog sich Zehfuß für eine Weile von der Bühne zurück, um künstlerisch in Ruhe einen Neuanfang vorzubereiten und sich ein wenig im bürgerlichen Leben umzusehen. Schnell wurde jedoch klar, daß ein Leben ohne Musik für ihn nur schwer vorstellbar ist. „Dünnes Eis“ wurde bei seiner Rückkehr von der Jury der deutschen Liederbestenliste prompt zum Album des Monats (2016/6) gekürt, und im Deutschlandfunk bezeichnete man ihn als Einen der interessantesten deutschen