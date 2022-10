Musik und Musiker in Crailsheim vom Mittelalter bis zum Zweiten Weltkrieg

Streiflichter der Crailsheimer Musikgeschichte in Wort, Bild und Ton.

Die Musikerin und Ehrenbürgerin der Stadt Crailsheim, Ulrike Durspekt-Weiler, stellt bei einer heimatgeschichtlich-musikalischen Veranstaltung die reiche Musikgeschichte Crailsheims in prägnanten Streiflichtern und mithilfe alter Dokumente vor. Der Bogen ihrer Ausführungen reicht von „Peter dem Türmer“, dem ersten namentlich bekannten Crailsheimer Musiker aus dem 15. Jh., bis hin zu den seit der Reformation dokumentierten Kantoren und Organisten an der Johanneskirche. Zudem berichtet sie über die Gründungen von Blaskapellen und Gesangsvereinen im 19. Jh., über die sechs Musiker-Generationen der Familie Müller sowie über den legendären „Dure-Glück“.

Ein Vokalquartett und ein Streichorchester musizieren unter der Leitung von Hanns-Hermann Lohrer kleinere Werke von den in Crailsheim wirkenden Komponisten Ernst Breymayer, Adolf Weiler und seiner Tochter Eva (verheiratete Schorr), Paul Stirmlinger, Otto Raddatz und – als Uraufführung – eine Volksliedbearbeitung von Josef Jiskra. Die Zuhörer sind eingeladen, einzustimmen in Crailsheimer Heimatlieder und Volksweisen aus Hohenlohe sowie in einen 7-stimmigen Kanon des ehemaligen Crailsheimer Organisten Daniel Diedel. Dieser erklingt vermutlich erstmals nach 375 Jahren.