Ulrike Draesner, John von Düffel Gustave Flaubert: Madame Bovary

Als der Roman Madame Bovary 1857 erschien, wurde seinem Verfasser Gustave Flaubert der Prozess gemacht.

Grund dafür war der „Verstoß gegen die guten Sitten“ – der Autor verherrliche den Ehebruch. Inzwischen gehört das Buch zu den Klassikern der Weltliteratur, nicht zuletzt dank seiner Funktion als Meilenstein der literarischen Moderne. Emma Bovary, gelangweilt in ihrer Ehe mit Charles, einem Landarzt, sehnt sich nach der großen Liebe und nach Leidenschaft, scheitert daran und treibt schlussendlich sich und ihren Mann in den Ruin.

Herausragend ist die neutrale Erzählweise, in der das Geschehen lediglich beschrieben, jedoch nicht bewertet wird. Was ist so aufregend an Flauberts Schreibweise und der Beschreibung von Sehnsucht und Verzweiflung, dass wir ihn heute noch lesen? Madame Bovary war sein erster publizierter Text, obwohl er zuvor schon unablässig schrieb – seine hohen Ansprüche an sich selbst sorgten allerdings dafür, dass die vorausgegangenen Manuskripte unveröffentlicht blieben. 1821 in Rouen geboren, zählt Flaubert heute zusammen mit Stendhal und Balzac zu den drei großen realistischen Erzählern Frankreichs.

Eine Veranstaltungsreihe von LpZ Stuttgart und DerDiwan Hörbuchverlag

Gefördert vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg

Insa Wilke (Moderation)

Timo Brunke (Prolog und Epilog)