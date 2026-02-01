Ulrike Schäfer: Schmaler Grat

Eine Frau joggt auf einem Küstenpfad und gerät in einen Lauf um ihr Leben. Die Risse im antarktischen Schelfeis werden einem Jungen zu Vorboten drohenden Unheils.

Ein Mädchen wird sexuell belästigt und entdeckt die Zerstörungskraft seiner eigenen Wut. Ein Mann droht am Arbeitsdruck zu zerbrechen, bis ein liegengebliebenes Feuerzeug seine Gegenwehr weckt.

Die Risse im Leben der Figuren sind mal fast unsichtbar, mal klaffende Abgründe. Immer markieren sie eine Zäsur, nach der nichts mehr ist wie zuvor. Wie sich die Geschichten entfalten, wie man mehr und mehr begreift, das erzeugt einen Sog, der einen nicht so schnell wieder loslässt. Sparsam, hintergründig und mit poetischer Wucht erzählt Ulrike Schäfer von Untergängen und vorläufigen Rettungen, von gesellschaftlichen Bruchstellen und der Fragilität menschlicher Existenz.

Die Lesung wird moderiert von Literaturhausleiter Dr. Anton Knittel.

Ulrike Schäfer, 1965 in München geboren, lebt in Würzburg. Sie schreibt Prosa und Theaterstücke. Uraufführungen u.a. im Mainfranken Theater Würzburg. Bei Klöpfer & Meyer erschien ihr Erzählband Nachts, weit von hier (2015) und zuletzt im Daniel Osthoff Verlag das Theaterstück Hannah & Elisabeth (2023). Ulrike Schäfer erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Würth-Literaturpreis und den Leonhard-Frank-Preis für Dramatik. Sie tritt regelmäßig solo und in literarisch-musikalischen Ensembles auf.