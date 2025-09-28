Das Ultima Ratio Fest 2025 findet am 28. September 2025 im LKA Longhorn Stuttgart statt und bringt mit Dark Tranquillity, Soen, Equilibrium und Iotunn einige der bekanntesten Melodic-Metal-Bands zusammen.

Dark Tranquillity präsentiert ihr neues Album „Endtime Signals“, das sich düsterer und entschlossener als frühere Werke zeigt. Die Band verarbeitet persönliche Verluste und gesellschaftliche Krisen mit eindringlichen Songs voller Melancholie und Wut.

Soen, bekannt für ihre tiefgründigen und emotionalen Kompositionen, setzen mit ihrem Album „Memorial“ ihre musikalische Reise fort.

Das Festival verspricht eine energiegeladene Mischung aus schweren Riffs, melodischen Klängen und intensiven Live-Performances.