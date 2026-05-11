Tribute-Konzert-Show.

Die Musiker von „Ultimate Eagles“ zählen zu den erfahrensten Profis der internationalen Live-Szene. Gemeinsam arbeiteten sie bereits mit Künstlern wie Paul Young, Roger Daltrey, Barbra Streisand, Janet Jackson, Status Quo oder Iron Maiden zusammen und bringen diese langjährige Bühnenerfahrung in jedes Konzert ein.

Mit viel Liebe zum Detail widmet sich die Band dem unverwechselbaren Klang der Eagles und lässt die Atmosphäre der legendären Rockband eindrucksvoll wieder aufleben. Charakteristisch sind dabei vor allem die harmonischen mehrstimmigen Gesänge, die den Sound der Eagles bis heute einzigartig machen. Unterstützt von exzellenten Instrumentalisten entsteht eine Show, die musikalisch ebenso kraftvoll wie gefühlvoll ist.

„Ultimate Eagles“ begeisterten bereits Hunderttausende Zuschauer in zahlreichen Ländern und sorgten unter anderem bei großen Festivalauftritten für eindrucksvolle Konzertmomente. Die Show verbindet legendäre Songs, musikalische Perfektion und echtes Live-Feeling zu einem Abend voller Nostalgie, Emotionen und zeitloser Rockklassiker.