Umbrisch-provenzalischer Markt

Erzeuger, Händler und Kulturschaffende aus den drei Universitätsstädten Tübingen, Aix-en-Provence und Perugia bringen mediterranes Flair nach Tübingen.

Beim umbrisch-provenzalischen Markt präsentieren sie vor der malerischen Kulisse der historischen Altstadt regionale Spezialitäten. Kulinarische Genüsse und schönes Kunsthandwerk an farbenfrohen Ständen locken Jahr für Jahr über 100.000 Besucherinnen und Besucher an. Den Abschluss bilden am Sonntag der Tübinger Erbe-Lauf und ein verkaufsoffener Sonntag.