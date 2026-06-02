Umgang mit Demenz - für Angehörige

Rund 1,84 Millionen Menschen in Deutschland leben derzeit mit einer Demenzerkrankung – Tendenz steigend.

Doch nicht nur für die Betroffenen selbst bedeutet die Diagnose eine tiefgreifende Veränderung: Auch für Angehörige und andere Bezugspersonen stellt sie den Alltag häufig komplett auf den Kopf.

In ihrem Vortrag beleuchtet Dr. Angela Weiß verständlich und praxisnah die wichtigsten Demenzformen sowie zentrale Risikofaktoren. Dabei geht es ihr nicht nur um medizinische Fakten, sondern vor allem um die Frage: Wie können wir Menschen mit Demenz im Alltag wirklich unterstützen?

Dr. Weiß zeigt auf, wie hilfreich es ist, sich auf die emotionale Welt des Menschen mit Demenz einzulassen und die eigene Wahrnehmung zu „justieren“ – weg von reiner Orientierung an Fakten hin zu mehr Einfühlungsvermögen. Sie gibt konkrete Tipps, wie Angehörige und Begleitende mit Geduld, innerer Ruhe und einer guten Portion Humor zu einem entspannteren Miteinander beitragen können.

Der Vortrag richtet sich an Angehörige, ehrenamtlich Engagierte, Fachkräfte und alle Interessierten, die den Alltag mit Menschen mit Demenz besser verstehen und konstruktiv gestalten möchten.

Referentin:

Dr. Angela Weiß, Leiterin einer Selbsthilfegruppe für Angehörige von Menschen mit Demenz

Veranstaltungsort: Kurhaus – Kursaal

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im Haus des Gastes im Kurpark

Telefon +49 7931 9650

E-Mail: gesundheitsberatung@kur-badmergentheim.de

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