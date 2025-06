Umse Immunsystem-Tour 2025

Christoph Umbeck, besser bekannt unter seinem Künstlernamen “UMSE”, läuft diesen Marathon jetzt schon ne Weile.

Er hat zwischen 2005 und 2025 ganze elf Scheiben rausgebracht, darunter drei EPs und acht Alben. Mal war es ein Konzeptalbum “Rheinisches Blatt”, mal einfach “Kunst für sich” und mal ging es “Durch die Wolkendecke”, um nur einige Titel zu nennen. In diesen 20 Jahren hat UMSE mit einer ganzen Reihe von Namen aus der Musikszene kollaboriert, darunter zum Beispiel Megaloh, Aphroe, Afrob und Masta Ace.

Nach UMSEs Zusammenarbeit mit der Producer-Legende Nottz in 2020, die zu dem Album “UNO” führte, hat er sich auch wieder vermehrt mit den Themen beat-production und sampling beschäftigt und schließlich die Platte “Séparée” 2022 komplett in Eigenregie produziert - Musik und Texte gehen auf seine Kappe genau so wie die Organsiation von designs, cover-artwork und den Videos, da er seine Musik seit 2021 ohne Label und nur noch mit Unterstützung des Vertriebs “Groove Attack” veröffentlicht.

2025 erscheint nun sein neues, mittlerweile neuntes Album mit dem Titel “Immunsystem”, das er erneut eigenständig in seinem home-studio produziert hat. UMSE hat sich durch seinen eigenen, ausgefeilten Rap Stil, die verwendeten samples und die Art und Weise diese zu flippen, seine trockenen drums und prägnanten bass-lines eine eigene Klangwelt erschaffen, die konsequent da anknüpft wo das Album “Séparée” 2022 geendet hat. Kompromissloser, frischer UMSE-Sound, der diverse weitere Facetten seines Geschmacks, Lebens und Charakters abbildet. Die feature-Gäste sprechen zusätzlich für sich. Es gibt zehn neue tracks, alle mit einem Video versehen, Film ab!