Wer braucht schon Geld? Bring vorbei, was du nicht mehr gebrauchen kannst, was aber anderen noch nützlich sein könnte.

Nimm mit, was du gebrauchen kannst. Trag bei, ohne nachzufragen. Bediene dich ohne schlechtes Gewissen. Wichtig ist aber auch: Bitte bring keinen Müll mit.

Mit der Idee des Umsonstflohmarkts wird es allen Menschen unabhängig der Fülle ihres Geldbeutels ermöglicht, Gegenstände zu nehmen die sie gerade gebrauchen können oder einfach nur schön finden. Gleichzeitig können sie Dinge weitergeben, die sie nicht mehr benötigen.

Mit diesem Konzept soll eine kritische Auseinandersetzung über das allgemeine Konsumverhalten angeregt werden.

Das Projekt Umsonstflohmarkt ist eine der vielfältigen Möglichkeiten um solidarische Perspektiven und alternative Ansätze zur gegenwärtige Wirtschaftsweise zu erproben. Wir wollen sie gemeinsam mit vielen anderen Menschen erlernen, umsetzen, weiterentwickeln und verbreiten.

Habt Ihr Lust am Umsonstflohmarkt dabeizusein? Dann kommt am 16. Juni 10-14 Uhr zu unserem Stand neben der Kirche am Marktplatz und bringt Eure Sachen und nehmt mit was Euch gefällt.

Habt Ihr Lust auch zukünftig beim Umsonstflohmarkt mitzuwirken? Oder wollt Ihr selbst Eure Ideen einbringen und mitorganisieren? Dann schreibt uns einfach eine Mail, wir freuen uns auf jede weitere Person! Bitte macht diese Initative bei netten Menschen bekannt!

Bei Regen entfällt die Veranstaltung.

Diese Veranstaltung ist Teil der Kampagne “Solidarische Perspektiven entwickeln – jenseits von Wahlen und Populismus” der Föderation deutschsprachiger Anarchist*innen (FdA).