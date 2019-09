Wir sind umzingelt von harten Hunden, hyperaktiven Affen und arroganten Giraffen - Tier-Metaphern übertragen auf Charakter und Verhalten von Menschen.

× Erweitern © Prof. Nello Gaspardo Prof. Nello Gaspardo

Ein amüsant-unterhaltsamer Vortrag zum richtigen Umgang mit Menschen. Man muss mit ihnen umgehen können, unseren Mitmenschen im Beruf, in der Großfamilie (falls noch vorhanden) und im sonstigen sozialen Umfeld. Prof. Dr. Nello Gaspardo, über 20 Jahre Professor für Rhetorik, Internationale Verhandlungsführung und Leadership an der ESB Business School Reutlingen, stellt sie uns mit italienischem Charme und Temperament in amüsanten Tiervergleichen vor. Den harten Hund aus der Chefetage, den cleveren Fuchs aus dem Controlling, den zappeligen, aber vor Ideen sprühenden Affen aus der Marketingabteilung, oder die Giraffe, den Besserwisser, am besten ein Professor („Es gibt viele von dieser Sorte!“). Nello Gaspardo zeigt deren Stärken und Schwächen auf und verrät pointiert, was man im Umgang mit diesen Menschen unbedingt wissen sollte und wie man mit diesen Typen richtig kommuniziert.

Vortrag am Mi 25. Sept. 2019, 19:30, Monrepos-Loge Ludwigsburg, Asperger Str. 37, Ludwigsburg, Eintritt frei. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um eine Anmeldung gebeten: www.monrepos-loge-ludwigsburg.com

Tier-Metaphern übertragen auf Charakter und Verhalten von Menschen.