"UN|COVER ? Zwischen Hülle und Klang" Tanzperformance

Angelehnt an Christos verhüllte Geige im Diözesanmuseum Rottenburg setzt sich diese Performance mit dem Thema des Verbergens und Enthüllens auseinander.

Wie verändert sich unsere Wahrnehmung, wenn ein bekanntes Objekt dem Blick entzogen wird? Was bleibt sichtbar, was entsteht neu in der Vorstellung?

Mit Tanz, Figurenspiel und performativen Bildern reagieren die Mitwirkenden auf verhüllte Formen, auf Bewegung und Raum. Die Performance entfaltet sich zwischen Sichtbarkeit und Geheimnis und macht erfahrbar, wie sich Bedeutung im Moment des Verhüllens und Entdeckens verschiebt.