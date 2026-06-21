Un mot, une rencontre – Erzählen vs. Darstellen

Im Rahmen der Reihe „Enchanté“ hat das Institut français Stuttgart ein neues Gesprächsformat mit frankophilen Persönlichkeiten aus der Region lanciert. Nach erfolgreichen Ausgaben mit u.a. Viktor Schoner (Staatsoper Stuttgart), Murielle Rousseau (Publizistin), Sylvia Weber (Würth Stiftung), Matthias Knecht (OB Ludwigsburg) kommen an diesem Abend zwei Frauen auf die Bühne, die selbige auf je unterschiedliche Weise zu ihrem Lebensort gemacht haben: Petra Weimer (Schauspielerin) und Odile Néri-Kaiser (Erzählerin). Sie geben Einblicke in ihre Arbeit zwischen Theater, Literatur und Erzählkunst. Gemeinsam sprechen sie über die Kraft von Geschichten und den kulturellen Austausch zwischen Deutschland und Frankreich.

Petra Weimer ist Schauspielerin, Regisseurin und Theatermacherin aus Stuttgart. Sie studierte an der Hochschule der Künste Berlin und arbeitete unter anderem am Schauspiel Frankfurt, am Badischen Staatstheater Karlsruhe sowie viele Jahre am Theater Rampe Stuttgart. Ihre Arbeit bewegt sich zwischen Theater, Performance, Musiktheater und deutsch-französischen Kulturprojekten.

Odile Néri-Kaiser ist professionelle Erzählerin, Trainerin und Gründerin des Vereins Ars Narrandi in Stuttgart. Die gebürtige Französin arbeitete zunächst als Lehrerin in den Vororten von Lyon und entdeckte dort das Geschichtenerzählen als Mittel für interkulturellen Austausch und Bildungsarbeit. Heute entwickelt sie Erzählprojekte, Fortbildungen und internationale Begegnungen rund um Erzählkunst, Sprache und kulturellen Dialog.