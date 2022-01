Was verbirgt sich hinter einem Objekt, hinter einem Ausstellungsraum, hinter einem Museum, hinter einer Stimme?

Die argentinische Autorin und Künstlerin Giuliana Kiersz, 2020/21 Stipendiatin der Akademie Schloss Solitude, hat mit Un museo einen poetischen und feministischen Audioguide geschaffen. Er speist sich aus Begegnungen und Interviews mit Menschen, die im Linden-Museum arbeiten, und spricht über die Sammlungen und die Ziele des Museums. Un museo bedient sich des Formats Audioguide, das Wahrheit vermitteln soll und oft Hierarchien abbildet, um es in einen feministischen Raum zu verwandeln. In diesem kann über die Rolle von Museen in postkolonialen Zeiten nachgedacht werden: Was sagt ein Museum über die Gesellschaft aus, in der es existiert?

Im Gespräch erzählt Giuliana Kiersz über das Konzept ihres Audioguides, den sie 2021 für unser Museum entwickelt hat.

Das Gespräch findet in englischer Sprache statt.

Der Audioguide entstand mit freundlicher Unterstützung der Gesellschaft für Erd- und Völkerkunde e. V.