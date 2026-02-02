Unantastbar - für immer wir - Tour - + Ampex

Ein neues Jahr, und alles steht auf Sturm: Unantastbar meldet sich mit einem lauten „Fick dich!“ zurück und gehen 2025 wieder auf die Straße!

Mit dem neuen Album für immer wir im Gepäck ziehen die fünf Südtiroler los, um das abzuliefern, was heute viel zu selten geworden ist: ehrlichen, energiegeladenen und verdammt lauten Punkrock.

Das hier ist keine Einladung. Das ist eine Ansage! Wer hier fehlt, verpasst nicht nur ein Konzert – er verpasst den verdammten Soundtrack seines Lebens. Punkrock, Deutschrock, Hardrock - nennt es wie ihr wollt. Diese Band ist viel mehr. Unantastbar steht für ein Lebensgefühl, für Momente, die für immer bleiben. Die für immer wir Tour wird vorerst die letzte Gelegenheit sein, Unantastbar LIVE zu erleben.

Das hier wird mehr als ein Abend. Das hier wird Geschichte. Für immer wir.