Am 12. Januar 2018 erscheint das neue Unantastbar Album mit dem klingenden Namen LEBEN LIEBEN LEIDEN. Unter diesem Motto gehen die Südtiroler Punkrocker 2018 wieder ausführlich auf Headliner-Tour und kommen dazu nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz.

Die Band freut sich schon jetzt auf die Tour und jeder, der schon einmal auf einem Unantastbar Konzert war weiß, wie intensiv die Südtiroler gemeinsam mit ihren Fans feiern. Ehrlich, authentisch und laut, geradeaus und schweißtreibend: Das sind die Schlagwörter, die ein Unantastbar Konzert wohl am besten beschreiben. Gerade auf der eigenen Tour kann man diese Adjektive am besten zelebrieren und genau deshalb findet man im Angesicht der folgenden Termine bereits jetzt ein verwegenes Leuchten in den Augen der Bandmitglieder. Das live Hauptaugenmerk der Band liegt 2018 definitiv auf der LEBEN LIEBEN LEIDEN Tour, im Bereich der Festivals wird auf die Bremse gedrückt und nur wenige ausgewählte Konzerte werden zwischen den beiden Tour-Blöcken im Frühjahr und im Winter gespielt werden. Ein Grund mehr für jeden Fan auf der Tour vorbei zuschauen.

Holt euch JETZT die Tickets für die Tour, viele der Locations werden bis zur Tour mit Sicherheit restlos ausverkauft sein.