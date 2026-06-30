Unavantaluna - Musik aus Sizilien

Das faszinierende Programm mit Gesang und den typisch sizilianischen Instrumenten Friscaletto (Hirtenflöte), Zampogna (Dudelsack), Maul-trommel, Tamburin sowie der Kretischen Laute offenbart die vielfältigen mediterranen Traditionen Siziliens:

Tarantelle, Kontratänze, Lieder von Ar-beitern, Seemännern und Liebenden stehen Seite and Seite mit traditionellen cunti und recitativi und eigenen Kompositionen – alles in authentischen Arrangements, die besonders im Hier und Jetzt das Publikum in den Bann zieht. Hören Sie, wie die Zitronen duften!

Pietro Cernuto Hirtenflöte, Dudelsack & Gesang –– Carmelo Cacciola Kretische Laute, Oud & Gesang Luca Centamore Gitarre –– Francesco Salvadore Perkussion, Maultrommel und Gesang

Konzert #40