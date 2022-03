Unbeschwert einkaufen

Einkaufen in der Innenstadt wird vielfach als beschwerlich empfunden, da es an geeigneten Transportmitteln fehlt, um Einkäufe ohne Auto nach Hause zu befördern. Der "Tübinger Einkaufshelfer" soll hier Abhilfe verschaffen. Vorstellbar wäre zum Beispiel ein Trolley, der in den Geschäften angeboten wird. Dieser "Tübinger Einkaufshelfer" soll für den Recycling- und Klimaschutz-Gedanken und die Innenstadt als freundlichem, autofreiem Einkaufsbereich stehen, ohne dass ihm dabei das Rentner-Image von herkömmlichen Einkaufswagen oder Rollatoren anhaftet.

Bei einem Design-Wettbewerb möchte die Initiativgruppe des Löwenladens Kooperationspartner aus der Stadtgesellschaft gewinnen und neue Ideen sammeln.

In der öffenlichen Auftaktveranstaltung vor dem Sadtmuseum wird das Projekt präsentiert. Außerdem sollen Kund*innen und Passant*innen in der Altstadt zu ihren Transportlösungen und -bedürfnissen befragt werden.