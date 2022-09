Rockkonzert einer Stuttgarter Band

Post Punk/Grunge/Noise Rock

Unbite ist eine dreiköpfige Band aus Stuttgart, die 2019 gegründet wurde. Unbite spielt einen angespannten, disharmonischen und dreckigen Musikstil, der Elemente von Post Punk, Grunge und Noise Rock einbezieht. Musikalisch kann man Unbite locker mit Bands wie Unsane, Multicult, USA Nails, Moon Pussy, Rid Of Me und anderen ähnlich gelagerten Bands vergleichen. Seit ihrer Gründung im Jahr 2019 haben Unbite im November 2019 eine sechs Songs umfassende EP mit dem Titel Merge veröffentlicht. Fang ist die Debüt-LP der Band, die am 20. September 2020 über Antena Krzyku Records veröffentlicht wurde.

"Unbite" teilt sich die Veranstaltung mit "Valtava".