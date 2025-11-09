Unboand battle

Battle-Wochenende mit Workshops, Jams und Community Talks. Die Kategorien des Battles sind Hip Hop, Popping und Experimental. Die lokale Szene trifft auf internationale Artists, das Programm ist offen für alle – ob als Teilnehmer*in oder Zuschauer*in. Let’s build together!

UNBOUND ist ein 5-jähriges Programm zum Empowerment junger Künstler*innen aus dem Bereich Street Dance Culture, mit besonderem Fokus auf marginalisierte Gruppen. In einem modellhaften Programm mit Labs, Residenzen, Workshops und Battles verknüpfen wir die RAMPE mit ihrer Infrastruktur und der Expertise zur Arbeit in den freien darstellenden Künsten, den Stuttgarter Verein Underground Soul Cypher mit ihrer lokalen Vernetzung und Expertise in der Street Dance Culture und das überregionale Bündnis United Networks mit ihren in rassifizierten und marginalisierten Communities erprobten Formaten und Konzepten.

Unser Ziel ist es, etablierte Kunsträume als Möglichkeitsräume für junge, marginalisierte Künstlerinnen zugänglicher zu machen, um so das kulturelle Miteinander der Stadt nachhaltig und solidarisch zu bereichern. Dabei möchten wir sicherere Produktionsbedingungen schaffen, Strukturen in Institutionen kritisch hinterfragen und den Tanz- und Performancebegriff etablierter Kulturinstitutionen aufbrechen und erweitern.