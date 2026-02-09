Eine musikalische Reise der Hoffnung

Mit „Unbroken – Eine musikalische Reise der Hoffnung“ erhalten zehn talentierte Kinder aus südafrikanischen Townships die Chance ihres Lebens. Gemeinsam mit dem weltbekannten und international renommierten Tygerberg Children’s Choir gehen sie auf Europatour – mit einer Aufführung, die Hoffnung gibt und das Herz berührt. Durch Gesang, Tanz und Erzählungen teilen diese jungen Stimmen ihre Lebensgeschichten und erzählen von Hoffnung, Gottes Liebe und der Kraft der Veränderung, die entsteht, wenn jemand an sie glaubt.

Mit Standing Ovations und sichtbar berührt erlebte das Publikum im September in Kapstadt die Premiere von Unbroken; ein unvergesslicher Auftakt voller Emotionen. Diese Abende sind mehr als Konzerte – sie sind Begegnungen zwischen Kulturen, Generationen und Herzen.

Mit den Konzerterlösen unterstützen Sie die Arbeit von MOSAIC SA Deutschland e.V. und unserem südafrikanischen Partner Mosaic Community Developments. Gemeinsam unterstützen wir diese Kinder weit über die Konzertreise hinaus – damit sie ihr volles Potential entdecken, Zugang zu Chancen erhalten und dabei die Liebe Gottes ganz persönlich erfahren dürfen. Damit tragen wir dazu bei, den schätzungsweise 2,8 Millionen Waisen und gefährdeten Kindern in Südafrika ein stabiles familiäres Umfeld zu geben, in dem sie Liebe, Sicherheit und Zukunftsperspektiven erfahren.