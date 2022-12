Uncanny Stories: /Séance/ Sequenzen zur Deutung des Unsichtbaren & Boxed

"Uncanny stories: /Séance/ & Boxed" ist ein zweiteiliger Abend an zwei Orten, in der BOXX und auf der Probebühne im Theater: Die zwei Miniaturen nähern sich der Deutung des Verborgenen.

Das Stück "Séance" beschwört in motivischen Kleinstsequenzen, inspiriert von Guy de Maupassants fiktivem Tagebuch "Le Horla", das Unsichtbare. Im Licht eines Scheinwerfers frieren zu Tonbandaufnahmen Augenblicke aus einer vergangenen Zeit ein, die einer dem Wahnsinn verfallenen Psyche zu entspringen scheinen. Jan Jedenak spielt mit der Flüchtigkeit des Lichtes und der Unsicherheit unserer Wahrnehmung.

In "Boxed" wird ein Karton in Ariel Dorons Händen zu einem geheimnisvollen Versprechen. Was der israelische Theaterkünstler allein mit seinen Händen und einer leeren Schachtel macht, ist meisterhaft. Aus fast nichts entsteht eine berührend-komische Geschichte über einen einsamen Mann, der versucht, mit sich und der Welt in Kontakt zu kommen.

Um 20 Uhr läuft in der BOXX für alle Zuschauer des Doppelabends das Stück "Boxed". Die Hälfte des Publikums schaut bereits um 19:30 Uhr "Séance" auf der Probebühne, die andere Hälfte schaut diesen Teil des Abends um 21 Uhr auf der Probebühne.