Klimakrise, Umweltverschmutzung, Kriege, Artensterben, Flucht, Vertreibung, Ausbeutung, Armut – die Liste der Katastrophen ist lang, und der zwölfjährige Ehsan will in einer solchen Welt nicht leben. „Wenn ich morgens aufstehe, höre ich von allen Nachrichten nur: Leg dich wieder hin, nichts Gutes heute.“ Alles, was seine kleine Schwester Chalipa und die befreundete Sam in Ehsans Zimmer finden, ist ein Brief, mit dem er sich verabschiedet. Der Verdacht: Ehsan hat sich im geheimen Bunker im Garten verschanzt, den sein Vater für den Katastrophenfall ausgestattet hat. Der einzige Schlüssel ist im Bunker drin. Gemeinsam mit dem kleinen Nachbarsjungen Nelson und dem befreundeten Salvador versuchen Chalipa und Sam, Ehsan aus seinem Versteck zu holen. Mit Butternudeln und guten Nachrichten, die sie in Richtung Bunker brüllen. Nichts hilft. Bis Sam eine Idee kommt: Alle versuchen auf ihre ganz eigene, persönliche Weise, Ehsan herauszulocken, bevor sie wirklich die Polizei rufen. Mit Geschichten, Gerüchen, Musik, Ehrlichkeit. Aber Ehsan hatte eine ganz andere Vision, da draußen in der Welt …

Die französische Dramatikerin Gwendoline Soublin lässt in „Und alles“ die Kinder zu Wort kommen. Sie findet eine Sprache für ihre Ängste, ihre Überforderung und ihre Träume von einer Zukunft, die oft düster und hoffnungsvoll zugleich scheint. „Und alles“ wurde 2022 mit dem Jugendtheaterpreis Baden-Württemberg ausgezeichnet.

Und alles