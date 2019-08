In UND DANN?!... werden Geschichten mit Bewegung erzählt. Assoziative Bilder, kleine Geschichten, Momente des Lebens entstehen auf der Bühne - und dann?

Und dann macht es sich ein Nest. Ein Igel, ein Elefant, ein Löwe. Ja. Und dann beginnt das Herz zu schlagen. An der See. Warum? Und dann wächst es und wächst es und wächst es. Und dann fängt es an zu träumen. Wenn ich ein Seestern wär... Und dann wird’s eng. Und es fliegt. Und (was passiert) dann?!...

Choreographie & Tanz: Cinira Macedo

Künstlerische Mitarbeit: Anna Rosenfelder, Claudia Tomasi