"...und kommen mit Freuden"

Der Südwestdeutsche Kammerchor Tübingen begrüßt das neue Jahr mit einem geistlichen Programm,das sich nach der Verabschiedung des durchwachsenen alten Jahres ganz der Zuversicht für 2022 widmet. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Der Einlass beginnt um 17.30 Uhr. Das Konzert findet unter den aktuellen Ausführungsbestimmungender Landesregierung Baden-Württemberg und der Diözese Rottenburg-Stuttgart statt.

Obwohl es nach einem Jahr voller Auf und Abs im Winter wieder Einschränkungen und organisatorischeHindernisse gibt, freut sich der Chor mit seiner Chorleiterin Judith Mohr, im Januar wieder zukonzertieren und in vollständiger Besetzung auftreten zu können. Dementsprechend optimistischund vorwärts gewandt möchten die Sängerinnen und Sänger mit ihrem Konzertprogramm dem Jahr2022 begegnen. Sinnstiftend dafür ist die Motette „Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten“von Heinrich Schütz (1585 - 1672), der im kommenden Jahr in Gedenken an seinen 350. Todestagwohl in einigen Konzertprogrammen von Chören erscheinen wird.Hugo Distler (1908 – 1942), dessen 80. Todestag wir in diesem Jahr gedenken, wird mit seinen Werkenoft in einem Atemzug mit Henrich Schütz genannt. Er verschrieb sich der Erneuerung der evangelischenKirchenmusik und schuf in Anlehnung an den großen Meister des Frühbarock zeitgenössischeVertonungen traditioneller Texte. So erklingt seine Motette „Singet dem Herrn ein neues Lied“ in direkterNachbarschaft zu Heinrich Schütz’ Werk. In Distlers Todesjahr wurde der schwedische KomponistSven-David Sandström (1942 – 2019) geboren, der insbesondere durch seine eigene Umsetzungder großen Chor-Werke von Bach (Motetten, Passionen) Berühmtheit erlangte. Mit seinem bewegenden„Laudamus te“ wird der Bogen in die Moderne geschlagen. Aus der Romantik erklingen zu Beginndes Konzerts Johannes Brahms’ (1833 – 1897) op. 29, Nr. 2 „Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz“ sowiezum Ende Giuseppe Verdis farbenvolles „Pater noster“. Die eher unbekannte „Hymn to St. Cecilia“von Benjamin Britten (1913 – 1976) ist ebenso ein zentrales Werk des Konzertes. Die Hymne andie Heilige der Kirchenmusik und insbesondere an die Kraft der Musik bildet das Motto, das den SüdwestdeutschenKammerchor Tübingen und sein Publikum durch das neue Jahr tragen soll.Der Südwestdeutsche Kammerchor Tübingen mit rund 35 Sängerinnen und Sängern erarbeitet inmonatlichen Probenphasen a-cappella-Werke und Oratorien von der Renaissance bis zur Moderne.Das Zusammenspiel von Musik und Text, kammermusikalische Transparenz, prägnanter Ausdruckund historische Authentizität zeichnen den Chorklang aus. 2017 gestaltete der SüdwestdeutscheKammerchor Tübingen das Preisträger-Konzert für Wolfgang Rihm beim Festival Europäische Kirchenmusikin Schwäbisch Gmünd mit, 2018 wirkte er beim Bachfest der Neuen Bachgesellschaft inTübingen mit. Judith Mohr studierte Chorleitung bei Professor Marcus Creed an der Hochschule für Musik und TanzKöln und schloss ihr Masterstudium bei Professor Denis Rouger an der Staatlichen Hochschule fürMusik und Darstellende Kunst Stuttgart im Sommer 2018 mit Auszeichnung ab. Die Stipendiatin derChorakademie des SWR-Vokalensembles (2016-2018) war Mitglied des Dirigentenforums Chor desDeutschen Musikrates und gehört dem Präsidium des im März 2019 gegründeten Bundesmusikverbandes Chor und Orchester (BMCO) an. Als freiberufliche Chorleiterin leitet sie neben dem SüdwestdeutschenKammerchor Tübingen (seit 2019) auch den Kölner Kammerchor Constant (seit 2015)und den Oratorienchor Brühl (seit 2019). Seit 2021 ist Judith Mohr als Dozentin und Lehrbeauftragtean den Staatlichen Hochschulen für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart und Mannheim tätig. Bild: Christina Jetter-Staib PressekontaktClaudia SaldenE-Mail claudia.salden@swdk.deTelefon 0176 - 29 18 77 84