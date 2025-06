Und kommst Du liebe Sonn' nicht bald?

Ensemble Sospiratem.

Clarissa Renner Sopran, Konzept und Projektleitung –– Pedro Matos Tenor –– Friederike Merkel Blockflöte, Dulzian –– Uwe Ulbrich Rebec –– Babett Niclas Harfe –– Sebastian Krause Renaissanceposaune –– Hannes Malkowski Perkussion –– Maria Anne Müller Sprecherin, Konzept und Regie.

Das Leipziger Ensemble hat für das Gedenkjahr zum Bauernkrieg ein szenisches Programm entworfen, das mit der Musik des 16. und 17. Jh. in einem ästhetischen Panorama auf die damaligen Geschehnisse zurückblickt. Der Bauernkrieg ist lange her und vielerorts in Vergessenheit geraten. Er war das Ausbrechen eines Schwelbrandes, ein Versuch, Freiheit zu erkämpfen – auch in Hohenlohe. So dehnte sich im März 1525 der Aufstand auch auf das Frankenland aus, wo er in den Ämtern Kirchberg und Ilshofen guten Antrieb fand. Doch nicht nur die Bauern betraf der Krieg, sondern ganz unterschiedliche Menschen, die eines gemeinsam hatten: sie fühlten sich ohnmächtig in ihrem eigenen Leben. Die Volkslieder und Tänze verdeutlichen diesen Alltag. Spottlieder sind Provokation, die geistlichen Lieder nähren Hoffnung und Zuversicht. Moderne und historische Texte dazwischen fragen nach dem Umgang mit Macht und Ohnmacht und finden Antworten zwischen Unterdrückung und Selbstbefähigung. Krieg ist Krieg, immer und immer wieder.

