"Und nichts mehr wurde, wie es war..." Lesung und Gespräch mit dem Autor Michael Moos

Michael Moos zeichnet in seinem Buch die Geschichte seiner Familie nach, die über Jahrhunderte im Schwäbischen beheimatet war, bevor seine Eltern 1933 aus Ulm über London nach Tel Aviv flüchten mussten. Alfred und Erna Moos kehrten 1953 mit ihrem sechsjährigen Sohn nach Ulm zurück. Der Autor erzählt von Flucht und schmerzhafter Rückkehr, von seiner Kindheit in Tel Aviv und Ulm sowie seinem Aufbruch und Leben als linker Student, Rechtsanwalt und Gemeinderat in Freiburg.

Er thematisiert offen generationsübergreifende Traumata, seine lange Suche nach Identität und berichtet, was ihm Kraft für ein erfülltes Leben gab.