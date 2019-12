...und sie bewegt sich doch!

Millionen Jahre lang war der Reutlinger Hausberg ein Teil der Albhochfläche. Seither hat die Achalm viel mitgemacht und ist bis heute nicht zur Ruhe gekommen. Schräg wachsende Bäume, Risse an Hängen und Wegen sind eindeutige Hinweise, dass hier die Erde immer noch in Bewegung ist. Wer erinnert sich nicht an die letzten großen Rutschungen? Auch darüber hinaus hat die Achalm geologisch viel zu bieten. Sogar nach Gold wurde hier schon einmal geschürt und Katzengold gefunden.