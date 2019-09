Exklusiv für Mitglieder des Fördervereins

Brecht und all die anderen Großen des Theaters sind auf jeder Bühne Land auf Land ab zu sehen – nicht an der Rampe. Warum? Wie kommt ein Spielplan zu Stande, was erwartet uns in dieser Saison, und was ist die Rolle der Rampe in (Ko-)Produktionen, wo sie noch nicht mal ein Ensemble hat?

Eine Spielzeiteinführung exklusiv für Mitglieder des Fördervereins. Endlich alles vor allen anderen wissen …

Mitglied werden: www.foerderverein-theater-rampe.de