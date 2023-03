Rainer Kaufmanns hintergründige Scheidungskomödie um ein streitlustiges Noch-Ehepaar in Trennungstherapie zählte zu den erfolgreichsten deutschen Filmen im Jahr 2019. In der leichthändigen Theaterinszenierung von Martin Woelffer glänzen in den Hauptrollen die Fernsehgrößen Marion Kracht und Michael Roll.

Eintrittskarten sind im Vorverkauf erhältlich beim i-Punkt Fellbach, Marktplatz 2, 70734 Fellbach, Telefon 0711 580058, sowie bei easyticket, Telefon 0711 255 55 55, www.easyticket.de.