Und wir? (fragen die Puppen)

Figuren und Stücke fallen ja nicht vom Himmel. Sie entstehen, wachsen aus den Spieler*innen heraus – und entwickeln sich dann gemeinsam mit ihnen weiter. Figuren sind immer auch ein Spiegel ihrer Schöpfer*innen: vertraute Lebensbegleiter mit eigener Persönlichkeit, mit Macken und Launen – mal fügsam, mal widerspenstig. Ein Figurentheaterstück ist stets das gemeinsame Werk zweier Subjekte. Einerseits. Andererseits lebt eine Figur eben doch nur, wenn sie gespielt wird. Und genau darin liegt die Schwierigkeit: Was geschieht am Ende einer Spielerlaufbahn? Lässt sich eine Beziehung verschenken? Wie groß ist der Abschiedsschmerz? Kann Vernunft darüber hinweghelfen?